Россияне атаковали Никополь FPV-дронами: 5 человек погибли, 19 получили ранения

В субботу, 4 апреля, российские военные нанесли удар FPV-дронами по Никополю

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены торговые павильоны и магазин. Возник пожар.

Погибли пять человек – три женщины и двое мужчин.

Получили ранения 19 человек, среди них 14-летняя девочка. Ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Напомним, ночью 4 апреля российские войска более 20 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Враг использовал беспилотники, тяжелую артиллерию и авиабомбы.