Зранку 4 квітня російські військові завдали удару із застосуванням БпЛА по центру Чорноморська на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки виникла пожежа у двоповерховому будинку та загорання даху прибудови. Частково пошкоджений другий поверх будинку. У сусідніх будинках вибито скління.

Рятувальники ліквідували пожежу.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, 4 квітня російські військові завдали удару FPV-дронами по Нікополю. Внаслідок атаки понівечені торгівельні павільйони та магазин. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих людей, постраждали 22 людини.