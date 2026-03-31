В Одесском зоопарке скончался знаменитый медведь, выступавший в цирке

В Одессе скончался медведь Бумер. Животному было более 20 лет и у него было больное сердце

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на директора Одесского зоопарка Игоря Билякова.

"В Одесском зоопарке скончался медведь Бумер. Это грустно, но история Бумера не о "сенсации". Это о животном, которое пережило сложную жизнь еще задолго до того, как оказалось в зоопарке", – говорится в сообщении.

По словам Билякова, в Одесский зоопарк Бумер попал в 2019 году из Подольского зоопарка. До этого он жил в передвижном цирке.

Точный возраст животного неизвестен, ведь цирк не предоставил документацию, в которой была бы информация о Бумере. Однако представители зоопарка предполагают, что животному было ориентировочно 21 год.

