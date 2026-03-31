В Одеському зоопарку помер знаменитий ведмідь, який виступав у цирку

В Одесі помер ведмідь Бумер. Тварині було понад 20 років і у неї було хворе серце

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова.

"В Одеському зоопарку помер ведмідь Бумер. Це сумно, але історія Бумера це не про "сенсації". Це про тварину, яка пережила складне життя ще задовго до того, як опинилась у зоопарку", – йдеться у повідомленні.

За словами Білякова, в Одеський зоопарк Бумер потрапив у 2019 році із Подільського зоопарку. Перед цим він жив у пересувному цирку.

Точний вік тварини невідомий, адже цирк не надав документацію, в якій була б інформація про Бумера. Проте представники зоопарку припускають, що тварині був орієнтовно 21 рік.

Як повідомлялось, в Одесі леопард напав на працівника зоопарку, чоловіка госпіталізували. Інцидент стався наприкінці 2024 року.