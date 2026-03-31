Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Зафиксировано попадание в девятиэтажный дом в Киевском районе. Ударный БпЛА попал в балкон квартиры на третьем этаже.

В результате удара поврежден фасад, выбито остекление и разрушены балконы со второго по четвертый этажи. Возник пожар – его ликвидировали спасатели.

Пострадал 50-летний мужчина – у него резаная рана предплечья. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

На месте работают экстренные и коммунальные службы.

Напомним, в результате ночной атаки вражеских дронов на Полтаву есть погибший, раненые и серьезные разрушения в жилых домах.