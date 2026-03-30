30 марта 2026, 18:30

Эксмер Одессы Труханов будет судиться с Зеленским

30 марта 2026, 18:30
иллюстративное фото: из открытых источников
Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов будет доказывать право на украинское гражданство в суде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

По данным издания, в ближайшее время будет подан иск с требованием восстановить гражданство. Юридическая команда Труханова уже определилась со стратегией и тактикой в будущем судебном разбирательстве.

Его адвокат Александр Лысак подтвердил, что засекреченный указ о лишении гражданства удалось частично получить (в части, относящейся именно к Труханову, поскольку этим документом лишили гражданства также других лиц).

Напомним, что 14 октября 2025 года Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. У него якобы обнаружили российский паспорт. В конце октября Труханова посадили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет, сдать паспорт для выезда из страны и явиться следователю.

30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
