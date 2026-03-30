Эксмер Одессы Труханов будет судиться с Зеленским

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов будет доказывать право на украинское гражданство в суде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

По данным издания, в ближайшее время будет подан иск с требованием восстановить гражданство. Юридическая команда Труханова уже определилась со стратегией и тактикой в будущем судебном разбирательстве.

Его адвокат Александр Лысак подтвердил, что засекреченный указ о лишении гражданства удалось частично получить (в части, относящейся именно к Труханову, поскольку этим документом лишили гражданства также других лиц).

Напомним, что 14 октября 2025 года Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. У него якобы обнаружили российский паспорт. В конце октября Труханова посадили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет, сдать паспорт для выезда из страны и явиться следователю.