Ексмер Одеси Труханов буде судитися із Зеленським

За даними видання, найближчим часом буде подано позов з вимогою поновити громадянство. Юридична команда Труханова вже визначилася зі стратегією та тактикою у майбутньому судовому розгляді.

Його адвокат Олександр Лисак підтвердив, що засекречений указ про позбавлення громадянства вдалося частково отримати (в частині, яка стосується саме Труханова, оскільки цим документом позбавили громадянства також інших осіб).

Нагадаємо, що 14 жовтня 2025 року Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. У нього нібито знайшли російський паспорт. Наприкінці жовтня Труханова посадили під цілодобовий домашній арешт і зобов'язали носити електронний браслет, здати паспорт для виїзду з країни та з'являтися до слідчого.