Стрельба и взрыв в Одессе: полиция задержала вооруженного мужчину

В субботу, 28 марта, в Одессе на улице Архитекторская полиция задержала мужчину с гранатой и огнестрельным оружием

Об этом сообщила Национальная полиция.

По предварительной информации, во время инцидента мужчина произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв. Потерпевших нет.

На месте работали патрульные, спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы.

Фигурант задержан. Полиция призывает граждан не приближаться к месту происшествия.

Напомним, в Ужгороде мужчина стрелял по окнам драмтеатра. Злоумышленником оказался 38-летний мужчина. Правоохранители изъяли у него оружие. Предварительно это пневматический пистолет, который находится в свободном обращении.