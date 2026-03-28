Стрельба и взрыв в Одессе: полиция задержала вооруженного мужчину
В субботу, 28 марта, в Одессе на улице Архитекторская полиция задержала мужчину с гранатой и огнестрельным оружием
Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.
По предварительной информации, во время инцидента мужчина произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв. Потерпевших нет.
На месте работали патрульные, спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы.
Фигурант задержан. Полиция призывает граждан не приближаться к месту происшествия.
Напомним, в Ужгороде мужчина стрелял по окнам драмтеатра. Злоумышленником оказался 38-летний мужчина. Правоохранители изъяли у него оружие. Предварительно это пневматический пистолет, который находится в свободном обращении.
