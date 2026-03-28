Стрілянина і вибух в Одесі: поліція затримала озброєного чоловіка

У суботу, 28 березня, в Одесі на вулиці Архітекторська поліція затримала чоловіка з гранатою та вогнепальною зброєю

Про це повідомила Національна поліція.

За попередньою інформацією, під час інциденту чоловік здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Потерпілих немає.

На місці працювали патрульні, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби.

Фігуранта затримано. Поліція закликає громадян не наближатися до місця події.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік стріляв по вікнах драмтеатру. Зловмисником виявився 38-річний чоловік. Правоохоронці вилучили в нього зброю. Попередньо, це пневматичний пістолет, який перебуває у вільному обігу.