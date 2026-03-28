Стрілянина і вибух в Одесі: поліція затримала озброєного чоловіка
У суботу, 28 березня, в Одесі на вулиці Архітекторська поліція затримала чоловіка з гранатою та вогнепальною зброєю
Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, під час інциденту чоловік здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Потерпілих немає.
На місці працювали патрульні, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби.
Фігуранта затримано. Поліція закликає громадян не наближатися до місця події.
Нагадаємо, в Ужгороді чоловік стріляв по вікнах драмтеатру. Зловмисником виявився 38-річний чоловік. Правоохоронці вилучили в нього зброю. Попередньо, це пневматичний пістолет, який перебуває у вільному обігу.
