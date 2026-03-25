В Одесі аферист виманив гроші у військового

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Виявилось, що схему організували троє безробітних жителі Одеси. В березні на платформі OLX вони опублікували оголошення про продаж автомобіля за заниженою ціною. Вони запевняли, що машини спеціально приганяються з іншої країни під замовника.

31-річний військовий хотів купити Toyota Land Cruiser Prado. Шахраї переконали його, що потрібно сплатити аванс у розмірі 21 тисячі гривень на картку. Після цього вони змусили ще одного чоловіка сплатити їм аванс у розмірі 20 тисяч гривень. Уже після отримання грошей шахраї просто зникали.

"За клопотанням прокуратури фігурантам злочину обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із заставою у 2 000 000 грн кожному. Правоохоронці працюють над встановленням всіх фактів шахрайства, потерпілих від злочину та загального розміру шкоди", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.