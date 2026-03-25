25 березня 2026, 14:30

В Одесі аферист виманив гроші у військового

Фото: Національна поліція
В Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему. Серед постраждалих був військовий

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Виявилось, що схему організували троє безробітних жителі Одеси. В березні на платформі OLX вони опублікували оголошення про продаж автомобіля за заниженою ціною. Вони запевняли, що машини спеціально приганяються з іншої країни під замовника.

31-річний військовий хотів купити Toyota Land Cruiser Prado. Шахраї переконали його, що потрібно сплатити аванс у розмірі 21 тисячі гривень на картку. Після цього вони змусили ще одного чоловіка сплатити їм аванс у розмірі 20 тисяч гривень. Уже після отримання грошей шахраї просто зникали.

"За клопотанням прокуратури фігурантам злочину обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із заставою у 2 000 000 грн кожному. Правоохоронці працюють над встановленням всіх фактів шахрайства, потерпілих від злочину та загального розміру шкоди", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

По 20 тисяч доларів на день: на Волині "гастролери" грабували чужі авто
24 березня 2026, 23:15
На Полтавщині аферисти вкрали 750 тисяч гривень допомоги батькові загиблого військового
18 березня 2026, 21:55
У Києві пенсіонерка допомогла аферистам "віджати" землю
18 березня 2026, 16:20
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Сила духу на льоду: на Прикарпатті відбувся турнір із парахокею
25 березня 2026, 14:49
Експерти розповіли, у чому небезпека нових атак РФ по Україні
25 березня 2026, 14:49
"Навчання" за 15 тисяч: на Житомирщині ділок торгував фейковими документами для водіїв
25 березня 2026, 14:45
Міністр оборони провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями
25 березня 2026, 14:21
На Дніпропетровщині вівчарка пошматувала обличчя дівчині під час стріму в TікТоk
25 березня 2026, 14:10
В Одесі авто ТЦК травмувало пенсіонерку
25 березня 2026, 13:39
Україна судитиме херсонського колаборанта Сальдо за викрадення зерна
25 березня 2026, 13:22
Тимчасово керувати Луцьком буде Катерина Шкльода: що про неї відомо
25 березня 2026, 12:55
6300 доларів за маскарад: на Одещині жінка намагалася переправити чоловіків через кордон
25 березня 2026, 12:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
