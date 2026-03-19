В ночь на 19 марта РФ атаковала Украину 133 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 109 вражеских дронов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 19 марта в результате атаки российских беспилотников в Одессе пострадали три человека, повреждения получили жилые дома.