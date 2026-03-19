19 березня 2026, 09:09

Одеса після нічної атаки: руйнування багатоповерхівок і десятки пошкоджених авто

19 березня 2026, 09:09
Фото: ДСНС Одещини
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Одесу, під час якої постраждали троє осіб

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що частково зруйновані квартири на 18-му та 19-му поверхах житлової 25-поверхівки, виникла пожежа. Також зафіксовані руйнування та пожежа у двоповерховому житловому будинку.

В іншому житловому секторі є руйнування другого поверху у триповерховому будинку – зайнялися квартири та припаркований поруч легковий автомобіль.

Загалом пошкоджені понад 10 автівок.

З будинку врятовані троє людей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам, серед яких троє дітей.

Крім того, пожежа виникла у квартирі на 14-му поверсі житлової 22-поверхівки, з якої евакуювали 70 осіб.

Також зафіксовані пошкодження транспортних засобів на території одного з комунальних підприємств.

Усі оперативні та рятувальні служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків обстрілів.

Нагадаємо, вночі 18 березня росіяни атакували Одесу. Постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані до міської лікарні. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
