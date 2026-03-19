Одеса після нічної атаки: руйнування багатоповерхівок і десятки пошкоджених авто

Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Одесу, під час якої постраждали троє осіб

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що частково зруйновані квартири на 18-му та 19-му поверхах житлової 25-поверхівки, виникла пожежа. Також зафіксовані руйнування та пожежа у двоповерховому житловому будинку.

В іншому житловому секторі є руйнування другого поверху у триповерховому будинку – зайнялися квартири та припаркований поруч легковий автомобіль.

Загалом пошкоджені понад 10 автівок.

З будинку врятовані троє людей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам, серед яких троє дітей.

Крім того, пожежа виникла у квартирі на 14-му поверсі житлової 22-поверхівки, з якої евакуювали 70 осіб.

Також зафіксовані пошкодження транспортних засобів на території одного з комунальних підприємств.

Усі оперативні та рятувальні служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків обстрілів.

Нагадаємо, вночі 18 березня росіяни атакували Одесу. Постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані до міської лікарні. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.