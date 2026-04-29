29 апреля 2026, 14:35

Ректора КНУ уволили после секс-скандала

Фото: из открытых источников
Ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова уволили. Министерство образования уже назначило выборы ректора

Об этом сообщает hromadske, передает RegioNews.

В документе об увольнении Владимира Бугрова сказано, что это произошло по истечении срока действия контракта Бугрова, заключенного в 2021 году. Министерство образования назначило выборы ректора на 27 мая 2026 года.

Журналистам Владимир Бугров подтвердил, что его уволили. При этом он назвал это обычной процедурой. Информацию о том, что он не сможет участвовать в выборах ректора, он назвал преувеличением.

"Закон Украины "О высшем образовании" говорит о том, что не допускаются лица, привлеченные к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Но когда вы откроете эту статью, нарушение требований финансового контроля, в чем меня обвинили, то это не коррупционное правонарушение, а правонарушение, связанное с коррупцией. Это, с юридической точки зрения, закон о предотвращении коррупции, это разные вещи… Я привлечен к админответственности всего-навсего штрафом, а даже не отстранением от должности", — сказал Бугров.

Пока он уже подает документы, чтобы баллотироваться снова на должность ректора.

Скандалы с ректором КНУ

Ранее Шевченковский районный суд Киева признал Бугрова виновным в нарушении требований декларирования и использования автомобиля своего сына Volkswagen Golf. Владимир Бугров пытался оспорить это решение, однако суд отклонил его апелляцию. Сам ректор называл это дело "политическим заказом".

Также в начале апреля произошел секс-скандал: в соцсетях появилось видео, на котором видны сексуальные действия мужчины, похожего на Бугрова. По словам авторов публикации, жертвами стали студентки и работницы университета, которым он якобы присылал интимные фото и вел интимную переписку.

Впоследствии прошли студенческие митинги под главным (красным) корпусом университета. Бугров отвергал эти обвинения, называя этот протест "инспирированным с целью оказания давления".

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
