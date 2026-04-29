Нападение на мечеть во Львове: неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью

Во Львове неизвестный в маске бросил две бутылки с зажигательной смесью в помещение мечети, расположенной на территории ТЦ "Южный"

Об инциденте сообщил Председатель Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, Верховный Муфтий Крыма Айдер Рустемов, передает RegioNews.

По его словам, событие произошло 28 апреля около 20:41.

Мусульманское община расценивает этот случай как умышленную провокацию, направленную на дестабилизацию религиозной ситуации и создание искусственного конфликта.

В своем заявлении Рустемов подчеркнул, что нападение на религиозный объект недопустимо и не может быть оправдано никакими взглядами. Он отметил, что действия злоумышленника могут преследовать цель запугивания верующих, провокацию агрессии, разжигание вражды и дискредитацию Украины на международной арене.

По его словам, среди возможных целей провокации – давление на меценатов и попытки повлиять на дальнейшую судьбу мечети путем создания атмосферы опасности.

Рустемов подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны подобные инциденты могут являться частью враждебных сценариев, направленных на расшатывание общественной стабильности.

Мусульманское община призвала верующих сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

По данным полиции области, проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.

По факту следователи территориального подразделения открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

