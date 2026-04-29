29 апреля 2026, 13:20

Нападение на мечеть во Львове: неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью

Фото: Facebook/Ayder Rustemov
Во Львове неизвестный в маске бросил две бутылки с зажигательной смесью в помещение мечети, расположенной на территории ТЦ "Южный"

Об инциденте сообщил Председатель Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, Верховный Муфтий Крыма Айдер Рустемов, передает RegioNews.

По его словам, событие произошло 28 апреля около 20:41.

Мусульманское община расценивает этот случай как умышленную провокацию, направленную на дестабилизацию религиозной ситуации и создание искусственного конфликта.

В своем заявлении Рустемов подчеркнул, что нападение на религиозный объект недопустимо и не может быть оправдано никакими взглядами. Он отметил, что действия злоумышленника могут преследовать цель запугивания верующих, провокацию агрессии, разжигание вражды и дискредитацию Украины на международной арене.

По его словам, среди возможных целей провокации – давление на меценатов и попытки повлиять на дальнейшую судьбу мечети путем создания атмосферы опасности.

Рустемов подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны подобные инциденты могут являться частью враждебных сценариев, направленных на расшатывание общественной стабильности.

Мусульманское община призвала верующих сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

По данным полиции области, проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.

По факту следователи территориального подразделения открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, в Житомирской области мужчина "заминировал" церковь. Выяснилось, что 65-летний местный житель был пьян, когда звонил по телефону правоохранителям. Теперь ему грозит разрешение на срок от двух до шести лет.

Львов мечеть нападение бутылки с зажигательной смесью следственные действия
Во Львове с башни Ратуши упал иностранец
28 апреля 2026, 21:59
Во Львове в парке нашли мёртвого младенца
28 апреля 2026, 16:39
Во Львове произошел взрыв в многоэтажке: есть погибший
27 апреля 2026, 19:10
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Силы беспилотных систем "приземлили" два российских вертолета в Воронежской области (ВИДЕО)
29 апреля 2026, 21:59
В Киеве разворовали почти 2 миллиона на электроэнергии для детских садов
29 апреля 2026, 21:55
В Херсоне за день семеро мирных жителей пострадали от ударов вражеских дронов
29 апреля 2026, 21:47
НАБУ разоблачили депутата на незаконных 14 миллионах
29 апреля 2026, 21:40
Российского агента, помогавшего оккупантам продвигаться к Константиновке, приговорили к 15 годам лишения свободы
29 апреля 2026, 21:30
На Днепропетровщине из-за атак РФ погибли два человека
29 апреля 2026, 20:55
Суд арестовал следователя СБУ Полтавщины по делу о $110 тыс. взятки
29 апреля 2026, 20:47
"Дети для уклоняющегося": в Днепре женщина "отдала" детей для фиктивного отцовства
29 апреля 2026, 20:20
Хищение средств, выделенных на благоустройство Харькова: директор фирмы присвоил более 300 тысяч гривен
29 апреля 2026, 20:16
На Львовщине разоблачили схему для дезертиров: "отпускали" за 6 тысяч долларов
29 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
