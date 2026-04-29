Россия рассматривает сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере производства дронов как угрозу и попытается сорвать такие договоренности

Об этом говорится в отчете руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского, передает RegioNews .

По его словам, украинские службы получили российские документы, определяющие противодействие контактам Украины с партнерами как один из внешнеполитических приоритетов Москвы.

"Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции", - отметил он.

Луговский добавил, что именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв двусторонних соглашений определен Россией как внешнеполитический приоритет.

Особое внимание Россия планирует сосредоточить на срыве сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока и Персидского залива.

В разведке также сообщают о понижении объемов российского нефтяного экспорта на фоне украинских действий.

В частности, зафиксированы такие потери в порту Приморск минус 13% нагрузки, в Новороссийске минус 38%, а в Усть-Луге минус 43%.

В то же время в СЗРУ считают, что даже эти показатели могут быть занижены.

"Считаем, что такие внутренние российские данные могут быть занижены", - подчеркнул Луговский.

Напомним, что формат Drone Deal Украина поначалу предложила США как вариант усиления противовоздушной обороны. Речь шла об обмене украинских технологий защиты от дронов на американские системы противодействия баллистическим ракетам.