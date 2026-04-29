1500 километров от Украины: СБУ ударила по нефтетранспортной системе в РФ

Украинские военные ударили по российской нефтеперекачивающей станции возле города Пермь. Это в более чем 1500 километрах от Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Речь идет о станции, принадлежащей АО "Транснефть". Это стратегически важный хаб магистральной нефтетранспортной системы россиян. Через эту станцию нефть делят на четыре направления. В частности, в Пермский НПЗ.

СБУ атаковала эту станцию дронами. В результате успешного удара там произошел пожар. Предварительно загорелись почти все резервуары для хранения нефти.

"СБУ системно уменьшает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса РФ, нарушает цепи поставок горючего для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры", - отметил в.и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара.

Напомним, также в сети показали фотографии НПЗ в российском Туапсе. Ранее украинские беспилотники атаковали этот объект врага.