1500 километров от Украины: СБУ ударила по нефтетранспортной системе в РФ
Украинские военные ударили по российской нефтеперекачивающей станции возле города Пермь. Это в более чем 1500 километрах от Украины
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Речь идет о станции, принадлежащей АО "Транснефть". Это стратегически важный хаб магистральной нефтетранспортной системы россиян. Через эту станцию нефть делят на четыре направления. В частности, в Пермский НПЗ.
СБУ атаковала эту станцию дронами. В результате успешного удара там произошел пожар. Предварительно загорелись почти все резервуары для хранения нефти.
"СБУ системно уменьшает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса РФ, нарушает цепи поставок горючего для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры", - отметил в.и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара.
