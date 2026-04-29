В Житомирской области женщина снимала порно с 3-летней дочерью

В Житомирской области женщина получила подозрение в создании детской порнографии. Жертвой стала ее собственная дочь

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как выяснили правоохранители, в 2023 году 38-летняя женщина наладила распространение детской порнографии. Для создания запретного контента она использовала собственную дочь. Девочке на тот момент было всего 3-4 года. Сейчас ребенок на попечении бабушки.

Мать делала это, когда дочь спала. Она принудительно обновляла и непристойно касалась половых органов ребенка. Также были действия сексуального характера, не связанные с проникновением в тело ребенка.

Впоследствии эти материалы распространялись через онлайн-платформы и попадали на закрытые форумы в сегменте DarkNet.

Сейчас женщина была отправлена под стражу с залогом в миллион гривен. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

