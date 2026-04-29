Фото: Офис Генерального прокурора

В суд обвинительный акт по шести лицам по факту завладения бюджетными средствами при обустройстве сектора почетных захоронений защитников Украины на Затуринском кладбище

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

"Сектор определили в 2022 году решением исполкома горсовета. Работы выполняло предприятие, победившее в обеих закупках - сначала от коммунального предприятия, а впоследствии от управления ЖКХ после корректировки проекта", - говорят в прокуратуре.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов во время работ системно завышали стоимость материалов и услуг. Речь идет об обустройстве 114 мест захоронений – в частности, плитки, гранитных элементов, стел, скамеек и флагов.

Организатором схемы считают директора подрядной организации, который обеспечивал внесение недостоверных данных в документы, на основании которых перечислялись бюджетные средства. К схеме также привлекли еще пятерых человек, в том числе предпринимателей и бывшего чиновника ГАСИ.

Общая сумма ущерба превышает 15 млн грн, из них почти 12 млн грн уже возмещено.

Директору инкриминируют присвоение средств в особо крупных размерах и служебный подлог. Другим – пособничество, а двум предпринимателям также подделка документов.

