Двое раненых и сотни ударов: вражеская атака на Запорожский район

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожском районе два человека получили ранения из-за обстрелов россиян

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты нанесли 766 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, авиация атаковала более 15 сел и поселков, БПЛА (472, преимущественно FPV) обстреляли более 20 населенных пунктов, 4 раза применяли РСЗО, а артиллерия накрыла более 15 общин.

За сутки поступило 107 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 2 марта российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Камышевахе Запорожского района. В результате вражеской атаки разрушен дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания. Два ребенка получили ранени.