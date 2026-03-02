Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок – виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня армія РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 84 безпілотники.