Фото: ОВА

Внаслідок атаки ударними безпілотниками на Одесу вночі 29 січня виникла пожежа на промисловому об’єкті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Раніше повідомлялося, що всі міські служби та соцтранспорт працюють в Одесі у штатному режимі.