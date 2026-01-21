Суд скасував домашній арешт Труханова: ексмер Одеси тепер під особистим зобов'язанням
Печерський районний суд Києва скасував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова
Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.
Натомість йому призначено особисте зобов'язання, а електронний браслет знято.
Раніше суд кілька разів продовжував домашній арешт Труханова у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев'яти людей під час негоди 30 вересня минулого року.
Нагадаємо, що кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули 9 людей.
В Одесі судитимуть адміністраторку нелегального грального залуВсі новини »
21 січня 2026, 11:08В Одесі затримали чоловіків, які посеред вулиці зі стрільбою викрали 19-річну дівчину
21 січня 2026, 10:13Готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі: СБУ затримала російського агента
20 січня 2026, 10:39
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Зазнала ударів Нікопольщина: пошкоджено 3 будинки, авто та інфраструктуру
21 січня 2026, 18:52Сполучених Штатів, на які ми раніше сподівалися і які інколи ідеалізовували, вже немає
21 січня 2026, 18:47У Львові викрили розкрадання майже 2 мільйонів на медичних товарах
21 січня 2026, 18:35Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
21 січня 2026, 18:24Цивільна дружина ексглави МЗС Кулеби порадила українцям зігріватися під час блекаутів інтимними іграшками
21 січня 2026, 17:50У Краматорську росіяни атакували житловий сектор: одна жінка загинула, ще одна поранена
21 січня 2026, 17:46Об’їзд ями закінчився трагедією: на Рівненщині водію загрожує до 8 років
21 січня 2026, 17:32Трамп назвав Путіна та Зеленського "дурнями"
21 січня 2026, 17:32Викрадали людей і погрожували родичам: на Прикарпатті викрили банду, яка "вибивала" з людей неіснуючі борги
21 січня 2026, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »