Фото: УП

Натомість йому призначено особисте зобов'язання, а електронний браслет знято.

Раніше суд кілька разів продовжував домашній арешт Труханова у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев'яти людей під час негоди 30 вересня минулого року.

Нагадаємо, що кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули 9 людей.