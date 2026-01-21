18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 18:32

Суд скасував домашній арешт Труханова: ексмер Одеси тепер під особистим зобов'язанням

21 січня 2026, 18:32
Читайте также на русском языке
Фото: УП
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд Києва скасував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Натомість йому призначено особисте зобов'язання, а електронний браслет знято.

Раніше суд кілька разів продовжував домашній арешт Труханова у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев'яти людей під час негоди 30 вересня минулого року.

Нагадаємо, що кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули 9 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Труханов Геннадій Леонідович Одеса домашній арешт потоп слідство
В Одесі судитимуть адміністраторку нелегального грального залу
21 січня 2026, 11:08
В Одесі затримали чоловіків, які посеред вулиці зі стрільбою викрали 19-річну дівчину
21 січня 2026, 10:13
Готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі: СБУ затримала російського агента
20 січня 2026, 10:39
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Зазнала ударів Нікопольщина: пошкоджено 3 будинки, авто та інфраструктуру
21 січня 2026, 18:52
Сполучених Штатів, на які ми раніше сподівалися і які інколи ідеалізовували, вже немає
21 січня 2026, 18:47
У Львові викрили розкрадання майже 2 мільйонів на медичних товарах
21 січня 2026, 18:35
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
21 січня 2026, 18:24
Цивільна дружина ексглави МЗС Кулеби порадила українцям зігріватися під час блекаутів інтимними іграшками
21 січня 2026, 17:50
У Краматорську росіяни атакували житловий сектор: одна жінка загинула, ще одна поранена
21 січня 2026, 17:46
Об’їзд ями закінчився трагедією: на Рівненщині водію загрожує до 8 років
21 січня 2026, 17:32
Трамп назвав Путіна та Зеленського "дурнями"
21 січня 2026, 17:32
Викрадали людей і погрожували родичам: на Прикарпатті викрили банду, яка "вибивала" з людей неіснуючі борги
21 січня 2026, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »