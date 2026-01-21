В Одессе будут судить администратора нелегального игорного зала

Фото: БЭБ

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении одного из администраторов сети нелегальных игорных заведений в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Фигурантка принимала ставки от посетителей, предоставляла доступ к игровым системам, помогала с авторизацией и выбором игр. Также вела специальный учет игроков, информировала о бонусах и акциях.

Разоблаченное игровое заведение работало без лицензии и уплаты налогов. Попасть внутрь могли только проверенные клиенты по звонку. Организовали работу сети незаконных азартных игр, в состав которой входили 27 игровых залов, два фигуранта. Они привлекли молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которая принимала ставки, сопровождала клиентов и фактически проводила азартные игры.

Подозреваемые наладили сотрудничество с платежными системами. За перечисленные средства они получали доступ к азартным играм и виртуальную валюту, которую использовали для проведения ставок. Ежемесячное обращение нелегального сервиса превышало 19 миллионов гривен.

Во время обысков в игорных заведениях всей сети правоохранители изъяли наличные деньги, компьютеры, мобильные телефоны и черновую документацию. Также нашли склады с техникой и мебелью для новых залов. Общая стоимость изъятого имущества превышает 66,8 миллионов гривен.

Администратору игрового зала, работавшего на проспекте Ярослава Мудрого, объявили подозрение по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр) УК Украины. Долгое время женщина скрывалась от следствия.

Фигурантку разыскали и задержали, сейчас она находится под залогом. Дело направили в суд.

Напомним, ранее в Одессе ликвидировали сеть подпольных игровых залов, работавших на улицах Дегтярной, Новосельского, Малой Арнаутской, Европейской и на проспекте Ярослава Мудрого. Организаторы тщательно маскировали незаконный бизнес.