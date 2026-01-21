10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
09:30  21 января
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
07:24  21 января
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 11:08

В Одессе будут судить администратора нелегального игорного зала

21 января 2026, 11:08
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении одного из администраторов сети нелегальных игорных заведений в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Фигурантка принимала ставки от посетителей, предоставляла доступ к игровым системам, помогала с авторизацией и выбором игр. Также вела специальный учет игроков, информировала о бонусах и акциях.

Разоблаченное игровое заведение работало без лицензии и уплаты налогов. Попасть внутрь могли только проверенные клиенты по звонку. Организовали работу сети незаконных азартных игр, в состав которой входили 27 игровых залов, два фигуранта. Они привлекли молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которая принимала ставки, сопровождала клиентов и фактически проводила азартные игры.

В Одессе будут судить администратору нелегального игорного зала

Подозреваемые наладили сотрудничество с платежными системами. За перечисленные средства они получали доступ к азартным играм и виртуальную валюту, которую использовали для проведения ставок. Ежемесячное обращение нелегального сервиса превышало 19 миллионов гривен.

Во время обысков в игорных заведениях всей сети правоохранители изъяли наличные деньги, компьютеры, мобильные телефоны и черновую документацию. Также нашли склады с техникой и мебелью для новых залов. Общая стоимость изъятого имущества превышает 66,8 миллионов гривен.

В Одессе будут судить администратору нелегального игрового зала

Администратору игрового зала, работавшего на проспекте Ярослава Мудрого, объявили подозрение по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр) УК Украины. Долгое время женщина скрывалась от следствия.

Фигурантку разыскали и задержали, сейчас она находится под залогом. Дело направили в суд.

Напомним, ранее в Одессе ликвидировали сеть подпольных игровых залов, работавших на улицах Дегтярной, Новосельского, Малой Арнаутской, Европейской и на проспекте Ярослава Мудрого. Организаторы тщательно маскировали незаконный бизнес.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Одесса преступление игральный бизнес БЭБ нелегальный бизнес
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Пытался зарезать бойца ВСУ: в Запорожье по "горячим следам" задержали агента-киллера ФСБ
21 января 2026, 12:28
В Днепре Hyundai снес светофор в центре города
21 января 2026, 12:25
Автогражданка бесплатно: что нужно знать военным и ветеранам
21 января 2026, 12:24
В Кривом Роге будут судить нацгвардейца, который насмерть сбил 13-летнего мальчика
21 января 2026, 12:14
Попросил выйти из трамвая: в Киеве пассажир ножом ранил водителя
21 января 2026, 11:58
Бизнес на фиктивных браках: в Одесской области будут судить женщину за организацию схемы побега военных за границу
21 января 2026, 11:56
Воронки, разбитые кровли и ангары: россияне ударили по домам и предприятиям в Запорожье
21 января 2026, 11:55
В Киевской области разоблачили растрату 9 миллионов гривен на закупки котлов
21 января 2026, 11:48
Военные пенсии и надбавки в 2026 году: как получить все свои деньги
21 января 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »