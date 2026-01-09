14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
14:04  09 января
Появились фото обломков "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 16:20

Цена вопроса от 4 тысяч "зелеными": в Киеве "продавали" службу в тылу

09 января 2026, 16:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области и в столице правоохранители разоблачили схему со взятками по прохождению военной службы. Сейчас задержаны уже двое подозреваемых

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Закарпатской области мужчина предлагал за взятку помочь перевести военного на службу в тылу. При этом в столице действующий полковник Вооруженных Сил Украины потребовал взятку за службу в тыловой части или трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры с последующим бронированием от мобилизации.

Отмечается, что свои "услуги" дельцы оценивали от 4 до 8,5 тысячи долларов. Сейчас обоих задержали.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от службы взятка Киев
На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска
09 января 2026, 15:23
Взятка кроссовером: должностному лицу Ровенского ТЦК объявили подозрение
09 января 2026, 13:57
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киеве возобновили водоснабжение после ночного массированного российского обстрела
09 января 2026, 17:53
На Волыни бизнесмен помогал мужчинам, бежавшим за границу
09 января 2026, 15:45
На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска
09 января 2026, 15:23
В Закарпатье разоблачили масштабную наркосеть: зарабатывали более полумиллиона в месяц
09 января 2026, 14:55
В Киеве ввели экстренные отключения света
09 января 2026, 14:54
Эксдепутат из Харьковщины "забыл" задекларировать активы более чем на 31 млн грн
09 января 2026, 14:36
В выходные Украину накроют сильные морозы
09 января 2026, 14:33
В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21
Российский дрон попал в частный дом в Дружковке
09 января 2026, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »