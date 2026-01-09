Цена вопроса от 4 тысяч "зелеными": в Киеве "продавали" службу в тылу

Иллюстративное фото

В Закарпатской области и в столице правоохранители разоблачили схему со взятками по прохождению военной службы. Сейчас задержаны уже двое подозреваемых

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Закарпатской области мужчина предлагал за взятку помочь перевести военного на службу в тылу. При этом в столице действующий полковник Вооруженных Сил Украины потребовал взятку за службу в тыловой части или трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры с последующим бронированием от мобилизации.

Отмечается, что свои "услуги" дельцы оценивали от 4 до 8,5 тысячи долларов. Сейчас обоих задержали.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.