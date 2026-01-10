Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі

Фото: Нацполіція

В Одесі лікар-психіатр отримала підозру через хабар. Правоохоронці затримали її "на гарячому"

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

До лікарки-психіатра звернувся чоловік. Він мав скарги на здоров'я. Після первинного огляду його госпіталізували до стаціонару. Законодавством передбачена безкоштовна медична допомога, але лікарка вирішила інакше.

Жінка повідомила пацієнту, що він повинен заплатити 1 500 доларів за три місяці (по 500 доларів за кожен місяць стаціонару). Якщо він відмовляється — вона погрожувала його виписати.

Поліцейські затримали фігурантку одразу після отримання обумовленої суми коштів. Їй вже повідомлено про підозру.

