19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
UA | RU
UA | RU
10 січня 2026, 10:55

Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі

10 січня 2026, 10:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Одесі лікар-психіатр отримала підозру через хабар. Правоохоронці затримали її "на гарячому"

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

До лікарки-психіатра звернувся чоловік. Він мав скарги на здоров'я. Після первинного огляду його госпіталізували до стаціонару. Законодавством передбачена безкоштовна медична допомога, але лікарка вирішила інакше.

Жінка повідомила пацієнту, що він повинен заплатити 1 500 доларів за три місяці (по 500 доларів за кожен місяць стаціонару). Якщо він відмовляється — вона погрожувала його виписати.

Поліцейські затримали фігурантку одразу після отримання обумовленої суми коштів. Їй вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
медики хабар Одеська область
Ціна питання від 4 тисяч "зеленими": у Києві "продавали" службу в тилу
09 січня 2026, 16:20
4000 доларів за втечу до Молдови: на Одещині викрили організаторів незаконного переправлення осіб через кордон
08 січня 2026, 14:06
Вимагали від підприємця 3000 доларів: у Києві затримали посадовця та його спільницю
08 січня 2026, 10:56
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 10:35
Пенсіонерів попередирили: в Україні нова шахрайська схема- цілями аферистів стали літні люди
10 січня 2026, 09:45
"Камери вимикаються": переможниця Холостяка Надін розповіла, чи був інтим на проєкті
10 січня 2026, 01:35
"Жах": акторка Анна Кошмал розповіла про "приліт" біля будинку
10 січня 2026, 00:35
В Україні за рік продали 340 тисяч гектарів землі: який регіон найдорожчий
09 січня 2026, 23:55
Повідомлення від псевдобанкіра: на Буковині шахраї вкрали в людей майже 210 тисяч гривень
09 січня 2026, 23:35
На Дніпропетровщині прямо на вулицях люди знаходять велетенські гільзи
09 січня 2026, 22:25
Пропонували роботу в інтернеті: жительку Буковини обманули аферисти, і обчистили її рахунок
09 січня 2026, 21:55
"Орєшнік" – це попередження Трампу
09 січня 2026, 21:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »