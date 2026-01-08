15:50  08 января
08 января 2026, 14:06

4000 долларов за побег в Молдову: в Одесской области разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через границу

08 января 2026, 14:06
фото: ГПСУ
Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с полицейскими разоблачили очередную попытку незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста за пределы Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, двое жителей Кировоградской области 43 и 36 лет наладили "сервис" по переправке через границу в Молдову, обещая клиентам гарантированный и беспрепятственный выезд.

Свои услуги злоумышленники оценили в 4000 долларов. После достижения договоренностей они прибыли в Одессу, забрали военнообязанного и отправились в направлении приграничья.

Часть средств, 2000 долларов, клиент передал как аванс во время поездки, остальные должны были отдать уже вблизи границы.

"По замыслу дельцов, мужчина должен был самостоятельно пешком пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. Однако реализовать схему не удалось, транспортное средство вместе с пассажирами остановили правоохранители", – говорится в сообщении.

У фигурантов были изъяты полученные незаконным путем средства, мобильные телефоны с доказательной базой противоправной деятельности, а также автомобиль, который использовался для перевозки "клиента".

Как сообщалось, в Одесской области недалеко от границы задержали водителя автомобиля с "клиентом" в багажнике. Мужчину должны были переправить в Молдову.

Одесская область Молдова ГПСУ схема выезд за границу
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
