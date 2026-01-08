4000 долларов за побег в Молдову: в Одесской области разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через границу

фото: ГПСУ

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с полицейскими разоблачили очередную попытку незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста за пределы Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, двое жителей Кировоградской области 43 и 36 лет наладили "сервис" по переправке через границу в Молдову, обещая клиентам гарантированный и беспрепятственный выезд.

Свои услуги злоумышленники оценили в 4000 долларов. После достижения договоренностей они прибыли в Одессу, забрали военнообязанного и отправились в направлении приграничья.

Часть средств, 2000 долларов, клиент передал как аванс во время поездки, остальные должны были отдать уже вблизи границы.

"По замыслу дельцов, мужчина должен был самостоятельно пешком пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. Однако реализовать схему не удалось, транспортное средство вместе с пассажирами остановили правоохранители", – говорится в сообщении.

У фигурантов были изъяты полученные незаконным путем средства, мобильные телефоны с доказательной базой противоправной деятельности, а также автомобиль, который использовался для перевозки "клиента".

Как сообщалось, в Одесской области недалеко от границы задержали водителя автомобиля с "клиентом" в багажнике. Мужчину должны были переправить в Молдову.