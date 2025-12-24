Фото: иллюстративное

Праздничный вечер в Черкассах был омрачен ракетным ударом, который повредил инфраструктуру и травмировал одного человека

Об этом пишет начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

В Черкассах сочельник начался с вражеского обстрела. Российские силы ударили по кладбищу и Аллее Героев, сообщает Черкасская областная военная администрация.

Системы противовоздушной обороны обезвредили одну из ракет в Черкасском районе. В результате атаки пострадал один человек. К счастью, травма оказалась легкой.

Предварительно установлено, что взрывная волна повредила местное учебное учреждение, гаражный кооператив и территорию кладбища. Обследование всех пораженных объектов продолжается.

На месте работают все необходимые службы, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность населения.

Напомним, 20 декабря во время массированной дроновой атаки в Одесской области оккупанты повредили резервуары с подсолнечным маслом на одном из предприятий, что повлекло за собой масштабное возгорание.