Фото: Прокуратура Украины

В результате вражеской атаки в Одесской области зафиксировано загрязнение окружающей среды. Проводятся следственные и экологические мероприятия по оценке причиненного ущерба

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По результатам расследования установлено, что 20 декабря во время массированной атаки Одесского района ударными дронами повреждены резервуары предприятия, в которых хранилось 13 емкостей подсолнечного масла, что привело к их возгоранию.

Сегодня, 24 декабря, на побережье пляжей Одесской области и в море обнаружили пятна, похожие на растительное масло.

На месте работают специалисты: проводят обследование территории, а экологическая инспекция отбирает образцы для лабораторных исследований.

После установления всех обстоятельств будет произведен расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, а также запланированы инженерно-экологические экспертизы.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.