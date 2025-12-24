19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
UA | RU
24 декабря 2025, 17:43

После дроновой атаки побережье Одесщины загрязнено подсолнечным маслом – началось расследование

24 декабря 2025, 17:43
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В результате вражеской атаки в Одесской области зафиксировано загрязнение окружающей среды. Проводятся следственные и экологические мероприятия по оценке причиненного ущерба

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По результатам расследования установлено, что 20 декабря во время массированной атаки Одесского района ударными дронами повреждены резервуары предприятия, в которых хранилось 13 емкостей подсолнечного масла, что привело к их возгоранию.

Сегодня, 24 декабря, на побережье пляжей Одесской области и в море обнаружили пятна, похожие на растительное масло.

На месте работают специалисты: проводят обследование территории, а экологическая инспекция отбирает образцы для лабораторных исследований.

После установления всех обстоятельств будет произведен расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, а также запланированы инженерно-экологические экспертизы.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
