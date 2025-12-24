19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 17:43

Після дронової атаки узбережжя Одещини забруднене олією – почалося розслідування

24 грудня 2025, 17:43
Фото: Прокуратура України
Внаслідок ворожої атаки на Одещині зафіксовано забруднення довкілля. Проводяться слідчі та екологічні заходи для оцінки завданої шкоди

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За результатами розслідування встановлено, що 20 грудня під час масованої атаки Одеського району ударними дронами пошкоджено резервуари підприємства, в яких зберігалося 13 ємкостей соняшникової олії, що призвело до їх загоряння.

Сьогодні, 24 грудня, на узбережжі пляжів Одещини та у морі виявили плями, схожі на рослинну олію.

На місці працюють фахівці: здійснюють обстеження території, а екологічна інспекція відбирає зразки для лабораторних досліджень.

Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок збитків, спричинених довкіллю, а також заплановані інженерно-екологічні експертизи.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року у Керченській протоці внаслідок сильного шторму розбилися два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії стався витік щонайменше 3000 тонн мазуту у море.

23 грудня 2025
07 серпня 2025
