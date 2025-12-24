Після дронової атаки узбережжя Одещини забруднене олією – почалося розслідування

Фото: Прокуратура України

Внаслідок ворожої атаки на Одещині зафіксовано забруднення довкілля. Проводяться слідчі та екологічні заходи для оцінки завданої шкоди

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За результатами розслідування встановлено, що 20 грудня під час масованої атаки Одеського району ударними дронами пошкоджено резервуари підприємства, в яких зберігалося 13 ємкостей соняшникової олії, що призвело до їх загоряння.

Сьогодні, 24 грудня, на узбережжі пляжів Одещини та у морі виявили плями, схожі на рослинну олію.

На місці працюють фахівці: здійснюють обстеження території, а екологічна інспекція відбирає зразки для лабораторних досліджень.

Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок збитків, спричинених довкіллю, а також заплановані інженерно-екологічні експертизи.

