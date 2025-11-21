Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронцям про трагедію 20 листопада сповістив диспетчер човнової станції.

Попередньо встановлено, що троє літніх чоловіків приїхали на лиман порибалити і на кілька днів орендували будинок поблизу. Вранці в день від’їзду додому, пливучи на човні до причалу, рибалки перестали виходити на зв’язок з диспетчером. Згодом працівники станції неподалік причалу виявили їхній човен і тіла двох чоловіків.

Наразі тривають пошуки третього чоловіка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

Тіла чоловіків направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини трагічної події.

