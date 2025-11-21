15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
21 листопада 2025, 07:46

Нічна атака на Одесу: пошкоджені будинки та СТО, пʼятеро постраждалих

21 листопада 2025, 07:46
Фото: ДСНС
Вночі 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджені приватні будинки та вантажні автомобілі, знищені кілька легковиків.

Нічна атака на Одесу: пʼятеро постраждалих
Нічна атака на Одесу 21 листопада
Нічна атака на Одесу

На жаль, п’ятеро людей постраждали, зокрема дитина. Медики надають усім необхідну допомогу.

Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них – дві дитини.

Нічна атака на Одесу: 5 постраждалих

Відповідні служби працюють на місцях подій, правоохоронці фіксують наслідки.

Нагадаємо, 20 листопада близько 22:00 росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро людей, вісім – травмовані.

21 листопада 2025
