Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджені приватні будинки та вантажні автомобілі, знищені кілька легковиків.

На жаль, п’ятеро людей постраждали, зокрема дитина. Медики надають усім необхідну допомогу.

Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них – дві дитини.

Відповідні служби працюють на місцях подій, правоохоронці фіксують наслідки.

Нагадаємо, 20 листопада близько 22:00 росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро людей, вісім – травмовані.