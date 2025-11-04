Удар по енергетиці на Одещині: пошкодження значні
Вночі 4 листопада РФ знову завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області
Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.
"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", – зазначається у повідомленні.
У ДТЕК наголосили, що пошкодження на об’єкті значні – ремонт потребуватиме часу.
Нагадаємо, у ніч на 4 листопада Одеська область зазнала двох хвиль масованих дронових ударів. Є влучання в енергетичну та портову інфраструктуру.
