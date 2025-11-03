14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада 2025, 12:25

Стрілянина в парку на Одещині: 30-річного чоловіка відправили під суд

03 листопада 2025, 12:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці висунули обвинувачення фігуранту та скерували матеріали до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Після затримання суд узяв фігуранта під варту з правом внесення застави, яким він скористався.

Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, інцидент стався наприкінці серпня ввечері в місті Рені. Пʼяний чоловік, 30-річний житель сусідньої області, в парку безпідставно вистрілив із пістолета, аби налякати людей (серед відпочивальників була 13-річна дитина). Ніхто не постраждав. Поліція затримала стрілка й вилучила зброю – пістолет травматичної дії для відстрілу патронів з гумовими кулями, на який у чоловіка був дозвіл.

