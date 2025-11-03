Стрілянина в парку на Одещині: 30-річного чоловіка відправили під суд
Правоохоронці висунули обвинувачення фігуранту та скерували матеріали до суду
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Після затримання суд узяв фігуранта під варту з правом внесення застави, яким він скористався.
Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Обвинувальний акт направлений до суду.
Нагадаємо, інцидент стався наприкінці серпня ввечері в місті Рені. Пʼяний чоловік, 30-річний житель сусідньої області, в парку безпідставно вистрілив із пістолета, аби налякати людей (серед відпочивальників була 13-річна дитина). Ніхто не постраждав. Поліція затримала стрілка й вилучила зброю – пістолет травматичної дії для відстрілу патронів з гумовими кулями, на який у чоловіка був дозвіл.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Троє жителів Сумщини втратили за один клік понад 130 тис. грн – шахраї діяли через TikTok
03 листопада 2025, 15:12У Дніпрі судитимуть чоловіка за злочин сексуального характеру проти 7-річної дівчинки
03 листопада 2025, 14:56Супермісяць над Україною: коли і як його побачити
03 листопада 2025, 14:50На Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою: наслідки атаки
03 листопада 2025, 14:41З Вірменії до України повернули афериста, який обікрав волонтерів та військових на понад 20 млн грн
03 листопада 2025, 14:11Погода в Україні різко зміниться
03 листопада 2025, 14:09На Дніпропетровщині дрони РФ знищили склад популярних чипсів і сухариків
03 листопада 2025, 14:00На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 13:47Старт опалювального сезону на Харківщині: тепло отримали понад 250 будинків
03 листопада 2025, 13:39Україна отримала нові ракети Storm Shadow для ударів по РФ – Bloomberg
03 листопада 2025, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »