Фото: pixabay

Вночі 29 жовтня РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Енергетики перепідключили критичні об’єкти й будинки до резервних ліній там, де це було можливо, і повернули світло 7 тисячам родин. Без електрики залишаються ще 26,9 тисячі домівок.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", – наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російська армія здійснила чергову масовану атаку по Одещині. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.