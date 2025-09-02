У ДПСУ прокоментували вбивство порушника на Одещині
В Одеській області під час незаконного перетину державного кордону загинув чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Як повідомили в ДПСУ, під час переслідування порушників прикордонники здійснили попереджувальні постріли.
"В подальшому одну особу було затримано в момент подолання інженерного загородження. Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення", – йдеться у повідомленні.
Про дану ситуацію відразу були повідомлені правоохоронні органи, зокрема Нацполіція та ДБР, співробітники яких прибули на місце для з’ясування обставин.
Як повідомлялось, на Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача. Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.