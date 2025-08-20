03:40  20 серпня
20 серпня 2025, 07:27

"Шахеди" атакували Ізмаїльський район: пошкоджена припортова інфраструктура

20 серпня 2025, 07:27
Фото: РДА
У ніч на 20 серпня російські війська завдали удару дронами-камікадзе типу "Шахед" по Ізмаїльському району на Одещині

Про це передає RegioNews із посиланням на Ізмаїльську РДА.

Попри роботу сил ППО, кілька дронів влучили у припортову інфраструктуру. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, які загасили рятувальники.

Одна людина отримала поранення, їй надають медичну допомогу.

Нагадаємо, вночі 20 серпня російські військові завдали масованого удару "Шахедами" по Охтирці у Сумській області. Внаслідок атаки поранення отримали 12 людей.

