фото: ДБР

Бывшего военного командира в Одесской области будут судить за подделку документов и незаконное оформление знакомого на службу

Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает RegioNews.

В Одесской области завершено досудебное расследование по делу бывшего командира одной из воинских частей, подозреваемого в незаконном оформлении знакомого на военную службу.

В конце 2022 года чиновник внес в документы ложные сведения, назначив своего товарища на должность механика. Таким образом, человек более шести месяцев получал денежное довольствие, фактически не находясь на службе и продолжая собственную предпринимательскую деятельность в тылу.

Правоохранители отмечают, что благодаря оперативным действиям ДБР и Службы безопасности Украины оба фигуранта были разоблачены, а нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

Бывшему командиру инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт уже передан в суд. В случае доказывания вины ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина напала на военного ТЦК. В соцсетях появилось видео с конфликтной ситуацией, которая произошла возле Одесского ТЦК и СП.