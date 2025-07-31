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31 июля 2025, 01:35

В Киеве горела трансформаторная подстанция

31 июля 2025, 01:35
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фото: ГСЧС Украины в Киеве
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Во вторник, 29 июля, в Днепровском районе Киева возник пожар в трансформаторной подстанции

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Возгорание зафиксировали на улице Береговой в поселке Рыбное, расположенном в Днепровском районе столицы. Так, на территории одного из предприятий произошло возгорание в трансформаторной подстанции с последующим горением смазки.

Пожар оперативно потушили. К счастью, никто не пострадал.

"Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел пожар в одном из торгово-развлекательных центров.

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