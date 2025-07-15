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15 июля 2025, 16:32

В ГБР отреагировали на инцидент с участием правоохранителей и работников ТЦК в Чернигове

15 июля 2025, 16:32
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фото: ГБР
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Сотрудники ГБР проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях относительно возможного инцидента с участием правоохранителей и работников ТЦК в Чернигове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Речь идет о видео, на котором якобы 14 июля 2025 на улице Левка Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек.

На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного и бросает его на землю.

"ГБР изучает обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Украине расследовали почти тысячу дел по уклонению от военной службы.

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