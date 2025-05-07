ВСУ показали, как ночью сбивали российские "шахеды" в Одесской области
Во время ночной дроновой атаки оккупационной армии РФ зенитчики успешно уничтожали вражеские БпЛА в Одесской области
Кадры поражения российских ударных беспилотников обнародовало Воздушное командование "Юг", сообщает RegioNews.
На видео можно увидеть ночную боевую работу наших защитников неба.
"Девять вражеских ударных беспилотников типа "Shahed" сбили в Одесской области в ночь на 6 мая 2025 года воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 6 мая, во время очередной вражеской атаки, пограничники Одесского отряда умело отработали по двум вражеским дронам-камикадзе типа "Shahed-136/131", пытавшимся нанести удар по гражданской и критической инфраструктуре.
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