На побережье Одесщины собрали более 400 кг мазута из российских танкеров
На побережье Лиманской общины коммунальщики собрали уже более 400 кг нефтепродуктов, которые выбросило море на берег после аварии российских танкеров в Керченском проливе
Об этом сообщил сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы" эколог Иван Русев, передает RegioNews.
Отмечается, что еще один участок в пределах этой общины с большим количеством мазута ждет очистки.
В общей сложности уже собрано почти 500 кг мазута.
Пока его хранят в особых помещениях. Поскольку неизвестен механизм утилизации и нет средств на такую процедуру.
Напомним, в конце января Одесской области обнаружили и собрали мазут , который утек из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе
Как известно, в конце прошлого года в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры, в результате чего в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута. Ущерб от разлива нефтепродуктов оценили в 14 миллиардов долларов США.
Ранее украинские ученые заявили, что российские окупанти загрязнили Азовское море до критического уровня.