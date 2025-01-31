На побережье Одесщины собрали более 400 кг мазута из российских танкеров

фото: Facebook/Иван Русев

На побережье Лиманской общины коммунальщики собрали уже более 400 кг нефтепродуктов, которые выбросило море на берег после аварии российских танкеров в Керченском проливе

Об этом сообщил сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы" эколог Иван Русев, передает RegioNews.

Отмечается, что еще один участок в пределах этой общины с большим количеством мазута ждет очистки.

В общей сложности уже собрано почти 500 кг мазута.

Пока его хранят в особых помещениях. Поскольку неизвестен механизм утилизации и нет средств на такую процедуру.

Напомним, в конце января Одесской области обнаружили и собрали мазут , который утек из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе

Как известно, в конце прошлого года в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры, в результате чего в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута. Ущерб от разлива нефтепродуктов оценили в 14 миллиардов долларов США.

Ранее украинские ученые заявили, что российские окупанти загрязнили Азовское море до критического уровня.