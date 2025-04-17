Зеленский уволил Мрочко с должности начальника Херсонской МВА
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Херсонской МВА Романа Мрочко
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, передает RegioNews.
Как известно, Роман Мрочко был назначен начальником ХМВА в марте 2023 года.
- С февраля 2022 Роман Мрочко проходил службу как начальник группы проведения служебных расследований Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка, куда был мобилизован по собственному желанию.
- С августа того же года находился на военной службе в рядах Вооруженных сил Украины.
- В период с 2017 по 2020 год занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины. До этого работал заместителем военного прокурора Черниговского гарнизона Центрального региона.
- С сентября 2015 года по май 2017 года возглавлял должность военного прокурора Луганского гарнизона сил АТО. Ранее, с декабря 2014 года по июнь 2015 года, был заместителем военного прокурора Винницкого гарнизона.
На временно оккупированной территории Роман Мрочко был заочно приговорен так называемым Верховным судом ДНР к шести годам лишения свободы.
Напомним, во вторник, 15 апреля, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА.
Вместо Артюха на должность главы Сумской ОВА правительство согласовало Олега Григорова.
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