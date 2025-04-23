Угрожали расправой и требовали деньги: в Одессе полицейские совместно с СБУ разоблачили преступную группу

фото: Национальная полиция

Пятерым злоумышленникам сообщено о подозрении, все они находятся под стражей. Каждому из них грозит до 12 лет с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, находясь в следственном изоляторе, 26-летний житель Одесской области, имеющий ряд судимостей за кражи и грабежи, возглавил преступную группировку, направленную на завладение средствами других граждан. К противоправной деятельности привлек четыре мужчины в возрасте от 22 до 33 лет по воле. Двое из них судимы за имущественные преступления, сделки с наркотиками и оружием, торговлю людьми и вымогательство.

Главарь банды занимался поиском будущих жертв, следил за процессом вымогательства денег по аудио- и видеосвязи, делил полученные преступным путем средства между исполнителями.

Полицейские задокументировали незаконное вымогательство дельцами денег общей суммой более 50 тысяч гривен.

Максимальное наказание, угрожающее подозреваемым, согласно ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области общественная организация выдавала себя за ТЦК и похищала мужчин.