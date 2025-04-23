Погрожували розправою та вимагали гроші: в Одесі поліцейські спільно із СБУ викрили злочинну групу

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П’ятьом зловмисникам повідомлено про підозру, всі вони перебувають під вартою. Кожному із них загрожує до 12-ти років із конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, перебуваючи у слідчому ізоляторі, 26-річний житель Одеської області, який має ряд судимостей за крадіжки та грабежі, очолив злочинне угруповання, спрямоване на заволодіння коштами інших громадян. До протиправної діяльності залучив четверо чоловіків віком від 22 до 33 років із волі. Двоє з них судимі за майнові злочини, оборудки з наркотиками та зброєю, торгівлю людьми та вимагання.

Ватажок банди займався пошуком майбутніх жертв, слідкував за процесом вимагання грошей по аудіо- та відеозвʼязку, ділив здобуті злочинним шляхом кошти між "виконавцями".

Поліцейські задокументували незаконне вимагання ділками грошей загальною сумою понад 50 тисяч гривень.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, згідно з ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині громадська організація видавала себе за ТЦК та викрадала чоловіків.