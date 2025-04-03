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03 апреля 2025, 01:50

В Одессе пациентке перелили несовместимую кровь: врач-анестезиолог получил подозрение

03 апреля 2025, 01:50
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иллюстративное фото: pixabay
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Врачу-анастезиологу одного из отделений регионального центра кардиохирургии КНП "Одесская областная клиническая больница" сообщили о подозрении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

По данным следствия, врач-анастезиолог, нарушив протоколы переливания крови, ввел женщине несовместимую донорскую кровь, что повлекло тяжкие последствия в виде острого повреждения почек.

Пациентка – жительница Херсона в апреле 2024 года была госпитализирована в Одесскую областную больницу для проведения операции по протезированию аортального клапана сердца. После хирургического вмешательства ей понадобилось переливание крови. Однако врач-анестезиолог не осуществил биологическую пробу и перелил 67-летней женщине вместо первой положительной группы – вторую положительную, несовместимую с ее кровью.

В результате у пациентки диагностировали острое повреждение почек, что привело к необходимости проведения гемодиализа и других неотложных мер по стабилизации ее состояния.

Решается вопрос об отстранении врача от исполнения обязанностей и избрании меры пресечения. Ему инкриминировано ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло за собой тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Напомним, в Тернополе будут судить стоматолога-хирурга и анестезиолога из-за смерти годовалого мальчика во время операции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса подозрение Врач кровь анестезия переливание крови
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