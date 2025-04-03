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03 квітня 2025, 01:50

В Одесі пацієнтці перелили несумісну кров: лікар-анестезіолог отримав підозру

03 квітня 2025, 01:50
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ілюстративне фото: pixabay
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Лікарю-анастезіологу одного з відділень регіонального центру кардіохірургії КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" повідомили про підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, лікар-анастезіолог порушивши протоколи переливання крові, ввів жінці несумісну донорську кров, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді гострого пошкодження нирок.

Пацієнтка – мешканка Херсонщини у квітні 2024 року була госпіталізована до Одеської обласної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця. Після хірургічного втручання їй знадобилося переливання крові. Однак лікар-анестезіолог не здійснив біологічну пробу та перелив 67-річній жінці замість першої позитивної групи – другу позитивну, несумісну з її кров’ю.

У результаті в пацієнтки діагностували гостре пошкодження нирок, що призвело до необхідності проведення гемодіалізу та інших невідкладних заходів для стабілізації її стану.

Наразі вирішується питання про відсторонення лікаря від виконання обов’язків та обрання запобіжного заходу. Йому інкриміновано неналежне виконання професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

Нагадаємо, у Тернополі судитимуть стоматолога-хірурга та анестезіолога через смерть однорічного хлопчика під час операції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса підозра Лікар кров анестезія переливання крові
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