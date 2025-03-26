Уникальная операция в Одессе: младенцу установили кардиостимулятор

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В Одесской областной клинической больнице провели уникальную операцию по имплантации электрода в сердце 6-месячного ребенка

Об этом сообщили в Одесской областной клинической больнице, передает RegioNews.

Отмечается, что младенцу весом всего 6 килограммов 10 дней назад провели сложное хирургическое вмешательство в детской областной больнице. Все из-за врожденного порока сердца – тетралогию Фалло.

После операции возникли осложнения, из-за которых сердце малыша сокращалось только 70 раз в минуту вместо нормы в 120 раз.

Такая ситуация представляла серьезную угрозу жизни ребенка. Поэтому срочно возникла необходимость в установке кардиостимулятора.

Команда кардиохирургов вместе с заведующим отделением провела уникальную операцию, которая пока не имеет аналогов в мире. Маленькому пациенту имплантировали специальный электрод в ведущую систему сердца, что позволило полностью восстановить естественный ритм его сердца.

Напомним, в прошлом месяце во львовской больнице "Охматдет" прооперировали 15-летнюю девочку из Запорожья , из желудка которой изъяли килограмм волос.