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14 марта 2025, 05:13

В Одесской области пограничник пытался наладить канал переправки мужчин через границу

14 марта 2025, 05:13
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фото: ГБР
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Правоохранители разоблачили пограничника из Одесской области, который пытался организовать канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Фигурант хорошо знал приграничную местность и расположение блокпостов и в феврале 2025 года решил организовать канал нелегальной переправки. К схеме он привлек знакомого военного, который подыскивал желающих попасть в Молдову. Сам же организатор, по его плану, должен давать указания, где и когда можно "незаметно" обойти блокпосты. С одного человека он планировал брать 1000 долларов.

На днях, 11 марта, пограничника задержали во время получения 2000 долларов за переправку двух мужчин.

Задержанному объявили подозрение. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, на Закарпатье таможенники за 8000 долларов планировали переправить мужчину в Венгрию.

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