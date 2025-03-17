РФ атаковала Полтавщину дронами: без света остались более 1000 потребителей
Ночью 17 марта оккупанты атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе работала ПВО. Из-за падения обломков вражеских БпЛА применены аварийные отключения
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.
К счастью, обошлось без пострадавших. В результате падения обломков дронов были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе.
"Без света осталось 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения людям", – говорится в сообщении.
Напомним, 16 марта оккупанты атаковали из БпЛА жителей села Золотая Балка на Херсонщине. В результате обстрела погибла пенсионерка, ранен пожилой мужчина.
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