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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Делок за 1500 долларов обещал договориться с чиновниками о снятии "клиента" с розыска за нарушение военного учета и содействовать получению отсрочки от призыва.

Фигуранта задержали сразу после получения им денег. Ему объявили подозрение.

Отмечается, что 37-летнему мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители в разных областях разоблачили схемы по незаконному выезду мужчин за границу. В частности, речь идет о продаже фейковых справок ВВК.